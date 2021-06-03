«Все – лето!»: Юля Ковальчук в белом топе обнажила плечи и декольте, представ во дворе своего особняка

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук обожает тепло. Не зря же певица и ее супруг Алексей Чумаков приобрели недвижимость в Испании. Весну этого года, например, пара вместе с дочкой провела именно там, наслаждаясь солнцем и роскошной погодой, пока в Москве стояли промозглые дни.

Сейчас звездное семейство находится в столице, где еще накануне была довольно прохладная и совсем не летняя погода. Ну а теперь Юля Ковальчук радуется вернувшемуся теплу.

больше по теме Красиво и комфортно: Ковальчук после совета Рогова облачилась в модные вязаные брюки С ними в комплекте шла также кофточка с рукавами утрированной длины.

Певица запечатлелась в роскошном кресле, установленном на ярко-зеленом газоне во дворе ее подмосковного особняка.

«Не зря вчера я жаловалась, что холодно. Вот все – лето. Мысли материальны», — говорит Юля Ковальчук на видео в сторис ее Instagram.

Во дворе своего особняка Юлия отдыхает и подставляет солнышку свои плечи, облачившись в белый топ, который открывает ее красивую зону декольте.

Напомним, Ковальчук и Чумаков несколько лет жили в съемных квартирах, прежде чем переехать в дом своей мечты в элитном поселке «Княжье озеро».

Смотрите также: