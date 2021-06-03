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Постреляла глазками: облаченная в белый наряд Юлия Проскурякова пококетничала перед камерой

Жена известного композитора Игоря Николаева продемонстрировала игривое настроение.

Постреляла глазками: облаченная в белый наряд Юлия Проскурякова пококетничала перед камерой
Юлия Проскурякова. Фото: Михаил Фролов/ «КП»

Молодая супруга известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в сторис Instagram коротеньким видео, на котором запечатлела кокетливую себя.

Юлия, вероятно, в этот вечер так нравилась самой себе и была в превосходном настроении, что решила поделиться им со своими подписчиками.

Судя по всему, супруга маэстро побывала в приятном месте и среди людей, которые ей близки.

Юлия Проскурякова в кадре явно любуется собой, строит глазки, кокетничая с тем, кто находится за кадром.

Для выхода в свет Юлия Проскурякова выбрала невероятно нежный образ. Она облачилась в белый наряд, который ей очень идет. Образ Юлия дополнила крупными сережками круглой формы, выполненными из белого металла.

Стоит отметить, что супруга Игоря Николаева органично выглядит в любом образе. Молодая женщина обожает перевоплощения, ведь не зря же она обучалась на театральных курсах в ГИТИСе, где успела блеснуть в нескольких разноплановых ролях.

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