«Сохранила фигуру девочки»: Дарья Пынзарь покрасовалась в белых шортиках из денима, рубашке и казаках

На днях стало известно о возвращении семейной пары экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь на обновленный проект. Супруги стали ведущими реалити-шоу, у них за плечами прекрасный опыт успешного построения отношений под камерами, так что они будут делиться им с молодежью.

Ну а пока известная модница Дарья демонстрирует на «Поляне» свои очаровательные луки. Накануне она представала в платье в мелкий цветочный принт, а теперь показала ковбойский образ.

Для визита на съемочную площадку «Дома-2» блондинка облачилась в белые микро-шортики из денима, рубашку в клетку, завязанную узлом, и светлые высокие казаки. Не хватило только ковбойской шляпы.

«Признаюсь в любви лету. Летом все становятся счастливыми и красивыми», — подписала Дарья Пынзарь кадр в Instagram.

Поклонники пришли в восхищение. Теперь-то им стало понятно, с какой целью Дарья Пынзарь всю весну сидела на диете. Прийти в форму, судя по всему, красотка решила ради съемок.

«Молодец, Дарьюшка! Сохранила фигуру девочки», «Красотка и стройняшка», «Худышка», «Дашуля, ты у нас, как всегда, шикарная, обаятельная, сногсшибательная девушка!» — сделали новой ведущей «Дома-2» комплименты в Сети.

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