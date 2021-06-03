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Стеша Маликова показала, с чем сочетать кюлоты из светлого денима

Образ девушка дополнила черным жакетом.

Стеша Маликова показала, с чем сочетать кюлоты из светлого денима
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

Дочь музыканта Дмитрия Маликова — Стеша — учится на факультете журналистики в столичном вузе, но уже давно увлекается дизайном одежды. 21-летняя девушка успела выпустить линию одежды, в которой периодически появляется в своем Instagram. На этот раз она позировала в модных кюлотах из светлого денима. Образ дополнила черным жакетом и белой блузой. Такой официальный аутфит девушка выбрала для сдачи экзамена.

«Когда суперуспешно всей группой сдали первый государственный экзамен по первому языку. Преподаватели были очень положительно настроены и это, конечно, помогало в эмоциональном плане. Но все-таки все зависит от уровня подготовки — мои бессонные ночи не прошли даром. Теперь мы на финишной прямой!» — написала Маликова.

Фанаты поздравили девушку.

«Молодец! Поздравляем! Успехов!» — писали пользователи Сети.

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