«Бабье лето»: Юлия Меньшова в блузке оверсайз и широких джинсах сделала акцент на щиколотках

Телеведущая решила похвастаться своим повседневным нарядом и подчеркнула, что она еще далеко не бабушка.

Юлия Меньшова является актрисой и телеведущей. Она не скрывает, что родилась в звездной семьи. Ее мама — Вера Алентова, а папа — Владимир Меньшов. Не удивительно, что она продолжила династию. Однако женщина также успешно ведет передачи на ТВ и успела завоевать любовь публики. Многие восхищаются тем, как выглядит в 51 год. Также она продумывает свои образы, даже если просто путешествует с мужем Игорем Гординым.

Недавно Юлия запечатлелась на своей кухне. Она похвасталась не только уютным дизайном интерьера, но и своим нарядом, который гармонировал с обстановкой. А 3 июня артистка решила показать свой повседневный летний наряд. Она знает, что многие поклонники следят за ее образами и порой подражают ей. На этот раз Меньшова облачилась в широкие джинсы и белую блузку оверсайз, которую заправила внутрь. Также лук дополнили белые кеды, которые являются актуальной обувью этим летом.

Так Юлия подчеркнула тонкие щиколотки, сделав силуэт стройнее, и скрыла недостатки за свет достаточно объемной одежды. Крупные сережки придали образу женственности.

«Бабье лето — это когда дети уже выросли, а внуков еще нет! Мой случай», — заявила она.

Поклонники отметили, что артистка выглядит очень молодо. Она получила множество теплых отзывов. «Да, выглядите, что на дискотеку можно!», «Юлия, какая же вы хорошенькая!», «Какая вы шикарная», «Золотое время», «Ой, ну как точно!», «Такая чудесная воздушная!», «Красоты не занимать», — прокомментировали пост подписчики.

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