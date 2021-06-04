Краски лета: Шпица вслед за Королевой выбрала яркие туфли-лодочки

Недавно Катерина Шпица отдыхала с мамой на Сейшелах. На этом курорте актриса побывала впервые и осталась очень довольна отпуском и полученным ярким загаром. Теперь же 35-летняя звезда отправилась в Красноярск.

«В Красноярске +27, а кажется, что все 30! Гуляем. Я и тут нашла наш корпоративный цвет», — написала Шпица.

Актриса нарядилась в джинсы-бойфренды и желтые туфли-лодочки. К слову, недавно в подобных ярких туфлях позировала Наташа Королева. Только артистка выбрала популярный в этом сезоне розовый цвет.

Напомним, минувшей зимой Шпица принимала участие в проекте «Танцы со звездами», а сразу по его завершению вышла замуж за своего возлюбленного. Избранником актрисы стал Руслан Панов – директор сети фитнес-клубов.

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