«Поехали»: Лиза Боярская предстала в стильном тренче цвета графита

Елизавета Боярская – одна из самых красивых и востребованных актрис российского кино. В сериале «Ворона» дочь Михаила Боярского сыграла следователя Анну Воронцову, продемонстрировав недюжинный актерский талант. Сериал полюбился зрителям, которые с нетерпением ждали дальнейшего развития событий. И конечно же, им очень хочется вновь увидеть на экране любимую актрису Елизавету Боярскую. И та обрадовала их прекрасной новостью.

В Instagram звезда сообщила о старте съемок второго сезона, запечатлевшись с символической тарелкой с изображением птицы с черным опереньем.

«Ворона», 2-ой сезон. Поехали», — подписала кадр Елизавета Боярская.

В кадре она предстала, одетая в темное. На актрисе стильный тренч графитового оттенка, ее темные волосы гладко уложены. Правда, ветер выбил несколько прядей. Но красавицу Елизавету Боярскую это обстоятельство совсем не портит.

«Из всех ваших ролей в кино — эта самая любимая», «Обалденный фильм! Вы там раскрылись по-новому. Помню, первая серия показалось простой какой-то, но потом… Мне кажется, это все настолько реалистично, что наверняка в основе реальные события. Надеюсь, сценаристы и режиссер будут те же», «Я в шоке, очень интересно, что будет дальше», — отреагировали на новость подписчики Боярской.

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