«Сюда бы мюли со скошенным каблуком»: стилист оценил образ Дарьи Пынзарь в платье с цветочным принтом и розовой рубашке

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем сейчас находятся в Москве, где не так давно приобрели собственный дом. Сейчас пара занимается его обустройством. Кроме этого, оказавшихся в столице супругов позвали на «Дом-2» в качестве ведущих и накануне они провели первое для себя Лобное на «Поляне».

В Москве же Дарье представился случай выгулять наряд из собственного модного магазина. На встречу с дизайнером, которая займется ремонтом дома семейства Пынзарей, экс-участница реалити-шоу приехала в платье горчичного цвета с принтом в мелкий цветок белого и голубого оттенка. Поверх платья Дарья надела розовую рубашку, завязав ее узлом, а на ножках у нее красуются шпильки.

Аутфит Пынзарь для Teleprogramma.pro оценила стилист Лариса Тимиряева. Стиль Дарьи она определила как «городской бохо».

«Дарья Пынзарь, видимо, хотела создать образ в стиле кантри, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Деревенское платьице, прическа с косой с природной небрежностью плюс нотки стиля вестерн в виде рубашки, завязанной на узел, которая органична с очками-авиаторами. Сюда бы мюли со скошенным каблуком, а не на изящной тонкой шпильке и образ был бы стильным. Но в свете моды на сочетание несочетаемого его можно охарактеризовать как «городской бохо». Очень нежное гармоничное цветовое комбинирование. Розовый цвет в модных фаворитах. А носить рубашку вторым слоем сейчас в тренде. Так что, данный лук однозначно модный».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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