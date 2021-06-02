«Потерялись на фоне теплого оттенка»: стилист указала на модный промах Арнтгольц, одетой в брючный костюм-тройку

Популярная телеведущая и звезда сериалов Татьяна Арнтгольц зимой этого года во второй раз стала мамой. Несмотря на то что ее сын Данила еще совсем крошка, Татьяна уже приступила к работе.

На фото в Instagram Татьяна Арнтгольц предстала в студии программ НТВ «Жди меня», которую начала вести еще до ухода в декретный отпуск.

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Для появления на экране звезда выбрала костюм-тройку светлого оттенка, состоящий из брюк, жакета и жилетки.

«Лето, солнце, и я в белом. По-моему, нам отлично», — подписала кадр Татьяна Арнтгольц.

С тем, что образ актрисы гармоничен, согласна модный эксперт Teleprogramma.pro Марина Корабель. Она лишь указала на один маленький недочет, исправив который, Татьяна Арнтгольц будет выглядеть еще эффектнее.

«Несомненным хитом уже не первый сезон является женский костюм-тройка, подчеркивающий уверенность и независимость современной девушки и в то же время ее женственность и хрупкость, — отметила Марина Корабель в беседе с Teleprogramma.pro. — В образе у Татьяны все очень гармонично: прическа — высокий хвост, открывающая линию шеи, не вызывающий, а более спокойный макияж с акцентом на здоровую кожу, деликатные украшения и даже утонченный маникюр. Единственное, исходя из индивидуальных особенностей актрисы, при выборе цвета я бы порекомендовала выбирать холодные и контрастные цвета. В данном случае белый. Чтобы черты лица и кожа были более ярко выражены, а не терялись на фоне теплого оттенка».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом в fashion-индустрии более 15 лет. Обучалась в учебно-эстетическом центре Estetista, основала и была руководителем салона красоты в Санкт-Петербурге, который продолжает деятельность и по сей день. Кроме учебы в России, получила образование в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

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