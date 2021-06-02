«Расширяют фигуру»: Анна Нетребко облачилась в брючный костюм с неудачным принтом

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступала на знаменитых мировых сценах. Лишь благодаря пандемии артистка смогла целых три месяца провести в своей квартире в Вене. Однако вскоре она стала тосковать по путешествиям и сцене. Примечательно, что в России у нее появилась возможность снова давать концерты. Несколько раз она приезжала в этом году.

Многие поклонники считают Анну иконой стиля. Более того, она не следит за питанием, не занимается спортом. Свою фигуру артистка корректирует только с помощью нарядов. Недавно она красовалась на природе в ярком костюме с брюками клеш. А вот в Венской опере на репетиции она появилась в новом наряде. Нетребко облачилась в принтованный костюм с жакетом и брюками. Черная шелковая блузка дополняла наряд.

Поклонники оценили наряд звезды. Однако многие посчитали, что он не красит диву. С ними согласилась стилист Анастасия Стар, которая разобрала аутфит для портала Teleprogramma.pro.

«Не самый удачный образ Анны Нетребко. Брючный костюм очень коварен! Его принт состоит из горизонтальных полос, которые расширяют фигуру. Такой принт подойдет для девушек, которые хотят создать дополнительный объем в бедрах, например. В случае Анны костюм не подчеркивает красоту ее фигуры. Жакет не актуальной длины, из тонкой ткани, он не украшает артистку. Принт „рябит в глазах“, его очень много. Такие костюмы рекомендую носить по отдельности, заменив верх или низ на что-то однотонное и лаконичное. Анна очень красивая и женственная, хочется подчеркивать это великолепие, а не перебивать такими активными гардеробными элементами. Однотонный костюм с удлиненным жакетом из ткани средней плотности выглядел бы благороднее, эффектнее, гармоничнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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