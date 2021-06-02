Подчеркнула хрупкость: Алсу в струящемся платье в пол цвета алой розы продефилировала по пляжу

Алсу уже много лет выступает на сцене. Многие удивляются тому, что с годами она не поменялась внешне. В свои 37 лет певица может похвастаться как стройной фигурой, так и моложавым видом. А когда она танцует с дочками Микеллой и Сафиной, то многие отмечают, что артистка и сама выглядит словно девочка-подросток.

Благодаря пандемии Алсу смогла больше времени провести с родными. Она несколько раз ездила в отпуск с мужем Яном Абрамовым и детьми. До сих пор певица делится кадрами, сделанными на Мальдивах. На этот раз она показала, как дефилировала по пляжу в ярком платье из шелка в пол. Наряд свободного кроя с разрезом и открытыми плечами подчеркнул ее загар, хрупкость и скрыл все изъяны фигуры. Образ дополнили лишь серьги-кольца, которые так любит носить артистка.

«Цвет настроения — алая роза», — написала звезда.

Поклонники восхитились элегантным нарядом Алсу. 37-летняя певица получила множество комплиментов. «Боже, какая красота. Лучшая», «Шикарная!», «Потрясающая девушка», «Очень красивая! Вы и Кети Топурия! Но есть нюанс! Вы природная красавица», «Как можно быть красивой такой», «Шедевральна, как шелк», «Просто глаз не оторвать!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что артистка — мама троих детей. Накануне она показала редкие кадры с сыном Рафаэлем, которому четыре года.

Смотрите также: