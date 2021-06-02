«Настроение – кайф»: Ольга Бузова в кроп-топе на голое тело и рваных брюках-клеш отправилась на ланч

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова известна не только своими актерскими и вокальными талантами, она еще и неисправимая модница. Звезда обожает одеваться в соответствии с последними трендами, и каждый ее образ становится хитом.

Во второй день лета Ольга Бузова нарядилась в стиле спорт-шик. Теледива облачилась в ярко-розовый кроп-топ и серые расклешенные брюки, разорванные на коленках. В качестве аксессуара – приобретенная Ольгой не так давно сумочка Bottega Veneta. В таком виде она предстала в сторис Instagram, записав видео по пути на ланч. Перекусить звезда отправилась со своим пиар-директором Антоном Богославским.

«Настроение — кайф. Это кто приехал и меня забрал на ланч? – игриво говорит в кадре Ольга Бузова. — До следующей локации двадцать минут пешком. Нам нужно успеть позавтракать, пообедать и заодно поужинать, потому что другого времени уже не будет».

Прохожие узнали Ольгу и поздоровались с ней, та поприветствовала их в ответ.

«Вот так идут люди по улице и встретили Ольгу Игоревну Бузову», — засмеялась теледива.

Напомним, совсем скоро Ольгу Бузову будут лицезреть поклонники футбола по всему миру. Звезда накануне объявила, что стала рефери, и будет судить матчи «Евро-2021».

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