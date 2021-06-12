«Цветочные» платья: Елизавета II, Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи выбрали наряды с модным принтом

Такой рисунок особенно популярен в это сезоне, но представители британской монархии выбирали его и раньше.

Цветочный принт – один из самых актуальных в этом весенне-летнем сезоне. Дизайнеры предлагают самые разные его интерпретации, но наибольшей популярностью с наступлением тепла все-таки пользуются платья. Легкие ткани, струящиеся модели и яркие цветы как нельзя лучше передают летнее настроение.

В британской королевской семье считают, что этот принт и вовсе не выходит из моды. Teleprogramma.pro собрала самые яркие образы главных женщин монархии, в которых они появлялись на публике в разное время.

Елизавета II

Обычно сдержанная классическими оттенками однотонных нарядов, Елизавета II иногда позволяет себе облачиться в принтованные вещи. Так, в июле 2010 года она побывала на открытии своей статуи в канадском Виннипеге. На мероприятии на ней было розовое платье с ярко-желтыми розами и розовая шляпа.

Летом 2019 года королева приветствовала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Букингемском дворце. Для официальной встречи она выбрала голубое просторное платье с длинными рукавами и цветами.

А вот на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения королевы Виктории, Елизавета II появилась в платье нежно-персикового оттенка с розовыми цветами. Мероприятие прошло также летом 2019 года.

Кейт Миддлтон

В сентябре 2020 года Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках рабочего визита провели встречи с предпринимателями Лондона. В одной из популярных кондитерских герцогиня появилась в приталенном красном платье с цветами. Образ она дополнила нюдовыми туфлями-лодочками и клатчем.

Годом ранее, в сентябре 2019 Кейт и Уильям отвели своих детей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту в школу. Для визита в учебное заведение герцогиня выбрала яркое платье с принтом в виде ромашек с длинными рукавами, которое дополнила классическим ремнем.

В августе 2020 года герцоги Кембриджские побывали на острове Барри. Во время визита в Южный Уэльс они посетили игровой центр и поговорили с местными предпринимателями о влиянии пандемии на бизнес. Кейт появилась в приталенном нежно-голубом платье с крупными цветами.

Меган Маркл

В последнее время Меган Маркл не появляется на публике. Герцогиня Сассекская ждет ребенка и уже в начале лета собирается стать мамой во второй раз. Недавно вместе с мужем она была приглашена на концерт в Лос-Анджелесе с участием многих звезд, однако от визита отказалась. Но чтобы не подводить организаторов, записала короткое видеообращение. На кадрах экс-актриса предстала в платье-рубашке с маками, продемонстрировав не только дорогой наряд, но и золотые украшения, в том числе часы и браслет Cartier.

Будучи беременной первым ребенком, Меган примерила другой наряд с цветочным принтом. Во время посещения университета на острове Фиджи, экс-актриса появилась в многоярусном платье с воланами. Образ дополнила босоножками на танкетке и клатчем.

Принцесса Евгения

Внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю — принцесса Евгения также остановила свой выбор на цветочном платье с короткими рукавами в день объявления о помолвке с Джеком Бруксбэнком. Это случилось в январе 2018 года. Их свадьба состоялась спустя десять месяцев, в октябре того же года. А этой зимой Евгения родила сына, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Еще одно платье с яркими цветами, длинными рукавами и воланом принцесса Евгения надела, когда вместе с королевой и другими членами британской монархии посетила частную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В этом же наряде Евгения была замечена годом ранее на ипподроме Аскот.

Смотрите также: