Модница недели: образы Шиловской, Рубальской и Арбениной в шоу «Я вижу твой голос»

Непростую задачу мы поставили пред стилистом-имиджмейкером: выбрать самую стильную из непохожих по внешности, темпераменту и возрасту конкурсанток.

В новом выпуске проекта «Я вижу твой голос» на телеканале «Россия» появились сразу три яркие участницы. Несмотря на всю непохожесть гостей шоу журналисты портала Teleprogramma.pro решили выбрать среди них «Модницу неделю».

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образы 75-летней поэтессы Ларисы Рубальской, 46-летней певицы Дианы Арбениной и 28-летней актрисы Аглаи Шиловской. Наряд чей окажется самым стильным?

Есть дерзость, но нет легкости

Актриса Аглая Шиловская на шоу появилась в черном костюме с желтым топом, который выглядывал из-под ткани жакета. Образ дополнили классическая обувь на тонком каблуке и распущенные прямые волосы. На первый взгляд в этом аутфите нет промахов, но эксперт портала Teleprogramma.pro рассматривает образы пристально.

«Брючные костюмы в женской моде основательно держат пальму первенства на модном пьедестале. Особенно объемные, как бы с мужского плеча. Аглая мне напомнила Кэтрин Хепберн с такими же хрупкими изящными чертами лица и тонкой, хрупкой фигуркой. Кэтрин так изящно выглядела в мужских костюмах потому, что они, имея мужской фасон, шились на заказ из более тонких тканей по ее фигуре. Она всегда добавляла женственные украшения, тем самым усиливая контрастное столкновение Инь и Ян. Это придавало образу особый шарм.

Аглая создала контраст остроносыми лодочками на высокой тонкой шпильке, что добавило еще и дерзости. Но нежная внешность, макияж, приближенный к натуральному, отсутствие украшений слегка не дотянули до идеала. Тотально черный цвет, тяжеловатая ткань костюма и дерзкая шпилька не добавили легкости как у Кэтрин Хепберн. Аглае не хватило украшения или женственного аксессуара, а может легкости в ткани…

Ситуацию немного спасает яркий кроп-топ в расстегнутом состоянии, но опять получается какая-то незавершенность в области пояса. Не хватает детали, которая придала бы всему образу лоска, соответствующего утонченной внешности Аглаи. Поэтому 8 баллов».

Ультрамодный образ в стиле Арбениной

Певица Диана Арбенина не изменила себе и в гости к телеведущему Андрею Малахову пришла в мужском костюме. Бабочка, которой исполнительница дополнила комплект, еще больше подчеркнула «мужественность» образа, но именно этот прием и позволил придать Арбениной нотку женственности. Как? Смотрите пояснение профессионала.

«В современной женской моде царят брючные костюмы, мужские галстуки, бабочки, подтяжки, портупеи, мужские рубашки… Полное облачение в маскулинный стиль, создает контраст женственности и мужественности. Это сочетание позволяет женщине быть более раскованной, без риска быть вульгарной. Персональный стиль Дианы Арбениной, ее харизма, внутренний драйв помогают ей выглядеть органично в мужских образах, в которых, ее женственность подчеркивается более утонченно и ненавязчиво.

Модный черно-белый цветовой контраст добавил эффекта аутфиту. Образ сложносочиненный, но миксовать несочетаемое сейчас на пике популярности.

Парадный классический костюм с бабочкой Диана надела с кроссовками, придав тем самым динамики всему образу, но не уходя в спорт. Увязать гармонично классику и спорт помог фасон брюк. Так что все целостно, ультрамодно, в едином стиле и ритме с Дианой — 10 баллов».

Рубальская — сама мягкость и женственность

Может сложиться впечатление, что Лариса Рубальская, перешагнув определенный возрастной рубеж, застыла на месте. Одинаковые юбки, блузы и платья. Ничего нового. Но нет. Как выяснила Лариса Тимиряева, Рубальская не только следует своему стилю, но еще и следит за модой!

«В стилевом типаже Ларисы Рубальской доминирует натуральность, которая придает мягкости и женственности. От нее исходит тепло, доброта, спокойствие и гармония. Она, как сама природа, не подвержена переменчивой моде. Хотя аутфит Ларисы организован с учетом модных тенденций, поскольку цветочный принт в модных фаворитах и всегда ассоциируется с женственностью и романтикой.

Данный образ интересен еще и цветовой комбинаторикой. Принтована только одна вещь – кардиган. В компаньоны к нему подобрана юбка зеленого цвета (цвета листочков), красный маникюр (цвет цветочков), бежево-желтые цветы поддержаны оттенком волос, а черный – ассоциируется с землей, на которой распустилось природное многоцветье.

Модным является и сам костюм, поскольку вязанный тренд занимает отдельную нишу на пьедестале весь 2021 год. Как и кардиганы. Так что, образ Ларисы Рубальской организован не только в абсолютной гармонии с ее персональным стилем, но и учел модные тренды весенне-летнего сезона 2021, что выглядит стильно, целостно и завершено. Меньше 9 поставить не могу».

Подводим итог

В результате, максимальное количество баллов набрал костюм Дианы Арбениной. У лидера «ночных снайперов» 10 балов из 10 и именно она становится «Модницей неделе» по версии портала Teleprogarmma.pro.

Второй место у… 75-летней Ларисы Рубальской, которая нарядилась модно, но и в своем стиле. Аутфит поэтессы получил 9 баллов.

А «бронза» досталась прекрасной Аглае. Ее костюм тоже прекрасен, но мелких недочетов в нем оказалось больше, у конкуренток.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также: