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Лопырева в оливковом джемпере с фантазийным принтом запечатлелась на перроне

Наряд она дополнила джинсами-бойфрендами.

Лопырева в оливковом джемпере с фантазийным принтом запечатлелась на перроне
Виктория Лопырева. Фото: Global Look Press

Недавно Виктория Лопырева вернулась в Россию. Долгое время блондинка жила в Дубае, периодически отдыхая на Мальдивах и в Майами. Теперь же наверстывает «упущенное» в родной стране. В минувшие выходные она побывала в Санкт-Петербурге, на днях сходила с мужем Игорем Булатовым в театр. Впечатлениями модель делится в своем Instagram.

На этот раз Виктория опубликовала фото, на котором запечатлелась на перроне вокзала. Она вновь приехала в северную столицу. Позировала блондинка в оливковом джемпере с фантазийным принтом и джинсах-бойфрендах. Образ завершила красной сумкой Hermes Birkin. К слову, недавно такую же приобрела певица Виктория Дайнеко. Стоимость такого аксессуара оценивается в полтора миллиона рублей.

«Модница! Классная какая! Красотка», — писали пользователи Сети.

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