Сама элегантность: Собчак в платье миди на пуговицах и нюдовых босоножках предстала в самолете

Телеведущая на частном борту отправилась в Санкт-Петербург. Она даже для поездки выбрала деловой и женственный образ.

Ксения Собчак не скрывает, что с юного возраста любит находиться в центре внимания. Многие помнят проект «Блондинка в шоколаде», где она показывала свою жизнь и колкий характер. Однако за минувшие годы телеведущая сильно изменилась. Она ведет разные передачи, общается с людьми из светских кругов. А после свадьбы с Константином Богомоловым девушка все чаще посещает театры и музеи.

Изменился и стиль Ксении. Она носит женственные платья, часто выбирая образы с рюшами, в ретростиле, а также необычные современные фасоны брючных костюмов и жакетов. Не так давно блондинка призналась, что похудела на пять килограммов. Она с радостью подчеркивает фигуру элегантными образами. 2 июня телеведущая отправилась в Санкт-Петербург. На борту частного самолета она запечатлелась в деловом аутфите.

Собчак позировала в кресле в силуэтном платье миди на пуговицах. Наряд с широким поясом подчеркнул ее талию. Также она надела нюдовые босоножки, показав тонкие щиколотки.

«Приземлилась в любимом СПб! Через полтора часа буду модерировать дискуссию на Санкт-Петербургском экономическом форуме: «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?», — написала звезда.

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