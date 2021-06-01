«Кстати, новенькие»: Ольга Бузова похвасталась туфлями Manolo Blahnik с открытой пяткой

Поющая телеведущая Ольга Бузова — известная модница. Звезда следит за трендами и исправно пополняет гардероб актуальными новинками. Наряды Ольги Бузовой не только остромодны, но еще и очень дороги. Одежда, обувь и аксессуары телеведущей — сплошь известных марок. Ольга не стремится скрывать, что обновки у нее случаются довольно часто.

Так, она как бы невзначай похвасталась в Instagram недавним приобретением — мюли Manolo Blahnik на высоком каблуке, синего цвета с фирменной пряжкой из кристаллов.

Ольга Бузова рассказывала и показывала в сторис свой райдер, демонстрируя вещи, которые должны быть в ее номере отеля. В какой-то момент она запечатлела тапочки, надетые на ее ноги, в кадр при этом попали шикарные туфли, небрежно разбросанные по комнате.

«Маноло мои, кстати, новенькие», — сказала Ольга Бузова, наведя камеру на мюли.

С этими словами звезда взяла в руки небрежно скинутые туфли и аккуратно убрала их в сторону.

Стоит отметить, что Ольге Бузовой на некоторое время придется отказаться от каблука. Ведь она станет футбольным арбитром и будет судить матчи «Евро-2021», который стартует уже одиннадцатого июня.

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