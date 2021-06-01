Летний шик: Лера Кудрявцева вслед за Сашей Савельевой предстала в алом брючном костюме

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как около 20 лет работает на телевидении. Недавно знаменитая блондинка отпраздновала свой юбилей. В отличие от Кристины Орбакайте, которой тоже исполнилось 50 лет, она не стала закатывать пышную вечеринку, а посидела с родными дома за столом. Телеведущая заверила, что возраст ее не пугает и подчеркнула, что у нее еще есть порох в пороховницах.

К слову, в обычной жизни Кудрявцева носит женственные и комфортные наряды. Еще до начала лета она успела отметиться в струящихся шифоновых платьях. А вот для эфира образы ей подбирают стилисты. Часто она примеряет розовые наряды. Но 1 июня телеведущая облачилась в алый брючный костюм с лацканами с белой окантовкой. Лера покрасовалась у зеркала перед тем, как идти в студию.

Помада в тон и легкая укладка дополнили образ. Примечательно, что недавно также в алом костюме отметилась Саша Савельева. Певица в таком броском образе посетила светскую вечеринку. Стоит добавить, что стилисты утверждают, что яркие цвета в этом сезоне актуальны. они сместили постельные тона, которые были в тренде в прошлом году. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие одарили ее комплиментами.

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