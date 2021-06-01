«Мои любимые цвета»: Брежнева предстала в шелковом костюме и нюдовых мюлях в первый день лета

Певица решила похвастаться обновкой. Она нашла для себя идеальный наряд для жаркой погоды.

Вера Брежнева раньше состояла в группе «ВИА Гра», а потом стала строить сольную карьеру. Девушка счастлива в браке с Константином Меладзе. Она не раз украшала обложки глянца и снималась в кино. Девушка для многих поклонников успела стать воплощением женственности и стиля. На сцене она чаще всего появляется в вечерних платьях.

А вот в обычной жизни Вера носит как джинсы, так и толстовки. Недавно она похвасталась белоснежным костюмом с цветочным принтом. А теперь певица решила показать свою обновку. Она облачилась в белый шелковый летний костюм оверсайз в бельевом стили с ненавязчивым принтом песочного цвета. Легкий наряд дополнили мюли на шпильке нюдового оттенка. Брежнева покрасовалась перед зеркалом, показав образ.

«Мои любимые цвета. Летний шелковый костюм в первый день лета», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только костюмом, но и тем, как в нем выглядит артистка. Многие одарили Веру комплиментами. «Такой летний лук, нежный», «Ваш наряд однозначно», «Красота во плоти», «Очень хочется вас в нем встретить», «Необычно, но круто», «Любуемся вами», «Хочу такой костюм», «Ой, крутая обувь», «Вы всегда стильная и неотразимая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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