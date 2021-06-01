«Как бабушка в ЖЭКе»: стилист оценила наряды беременной Лизы Арзамасовой

Актрису часто хейтят за отсутствие вкуса. Мы решили спросить у профессионального стилиста – почему так?

Бывшая «папина дочка» актриса Лиза Арзамасова – одна из главных ньюсмейкеров страны. С тех пор, как она вышла замуж за известного фигуриста Илью Авербуха, про нее не говорит только ленивый.

Не ту кофту надела, не то платье выбрала, губы накрасила неправильно – обсуждают наши читатели. Мы спросили профессионального стилиста Киры Дихтяр – действительно ли у актрисы нет вкуса или хейтеры явно перегибают палку?

Первый образ нашему эксперту не понравился. По мнению стилиста, для 26-летней Лизы – это довольно «взрослый» стиль, который бы больше подошел женщине на 20 лет старше.

«Платье словно из середины прошлого века гармоничней бы смотрелось на бабушке в ЖЭКе, чем на молодой представительнице творческой профессии. И это плюсом к прическе, которая и без того старит лет на 15», — отметила Дихтяр.

Второй образ стилисту понравился больше. Брючный костюм шоколадного цвета, по мнению Дихтяр, смотрится на Арзамасовой уже лучше. Тон также удачно гармонирует с цветом волос, но есть «но»…

«В целом, элегантно и изящно, но опять же — недостает юношеского задора, чего-то от молодежной моды. В данном случае можно было поиграть с украшениями и выбрать что-то более оригинальное и модное».

Образ из свитера и мини-юбки также можно отнести к категории «привет из прошлого», считает эксперт. Наивно, старомодно, дешево.

«Ощущение, что на фото Арзамасова впервые в жизни открыла глянцевый журнал и не знает, что такое Инстаграм. Ужасные ботинки со старомодным декором картину не спасают».

А вот сценические наряды, по словам стилиста, актрисе идут больше, чем то, что она предпочитает в обычной жизни.

«В «Зимних заметках» актриса предстала в наряде частично середины XIX века. Если корсет и многослойная юбка уместны только на сцене, то строгий крой пальто и грубые ботинки смотрятся на актрисе очень органично. Сюда можно добавить любые джинсы или брюки, а наверх рубашку или блузку и получится современный интеллигентный образ повзрослевшей Галины Сергеевны».

«Следующий сценический образ Лизы – платье на пуговицах цвета фуксии. Интересные детали, необычный крой, очень красивый цвет, актрисе стоило бы подыскать себе что-то похожее и дополнить украшениями.

Таким образом, стилист раскритиковала все образы Лизы Арзамасовой. Не зря, видимо, хейтят актрису за отсутствие вкуса.

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