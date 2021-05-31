Не угадала с аксессуаром: телеведущая Николаева запечатлелась на яхте в актуальном образе

На днях телеведущая Елена Николаева случайно засветила в своем Instaram обручальное кольцо. О свадьбе с экс-возлюбленным Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным она не говорила, но фанаты предположили, что пара уже связала себя узами официального брака. На этот раз звезда поделилась снимками, на которых запечатлелась во время прогулки на яхте. Она надела белые укороченные брюки и кеды и пиджак. Экcперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что аутфит Елены актуален, однако она прогадала с сумочкой.

«Сочетание синего блейзера navy с белыми прямыми джинсами – классическое и беспроигрышное сочетание. Длина и пропорции подобраны очень удачно. Обувь на мягкой резиновой или каучуковой подошве, в данном случае кеды, на корабле или яхте – своеобразный дресс-код, чтобы не повредить деревянное покрытие пола. А свитер крупной вязки спасает от холодного ветра. Воротник-поло очень актуален, белый цвет и тонкая красная отделка также вписываются в морскую стилистику. Один нюанс – легкая «кукольная» сумочка из крупных бусин вносит в образ диссонанс. Сюда бы больше подошло что-то более грубое и брутальное: холщовый рюкзак или сумка-планшет из состаренной кожи, словно пропитанной морской солью», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

Смотрите также: