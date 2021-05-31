Милые модницы: Пелагея с дочкой от Телегина нарядилась в одинаковые платья

Певица Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. В этом году девочке исполнилось уже четыре года. В Instagram артистки появились их свежие снимки. Мама и дочь позировали в одинаковых платьях с цветочным принтом, который в этом сезоне пользуется большой популярностью у всех модниц.

«Какие нежные! Лапочки такие! Вот они, русские красавицы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, о разводе с Иваном Телегиным Пелагея объявила в конце 2019-го. В прошлом году их развели. Но только недавно стало известно, что певица отсудила у хоккеиста недвижимость и солидные алименты. Спортсмен, который уже устроил личную жизнь, с таким решением не согласен.

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