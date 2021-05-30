«Выпорхнула на крыльях»: Валерия утеплилась в модный тренч в шотландскую клетку

Певица Валерия – несомненно, одна из самых красивых и известных женщин нашей страны. Вокалистка, недавно отметившая свое 53-летие и имеющая уже несколько месяцев статус бабушки малышки Селин, прекрасно выглядит.

больше по теме Скрывают лишний вес: Валерия после советов Эвелины Хромченко облачилась в модные брюки макси Ранее в похожей модели белого цвета появлялась на публике Виктория Боня.

Звезда демонстрирует великолепные образы, которые не могут вызвать ничего, крмое восхищения. Кажется, что Валерия каждый раз продумывает аутфиты до мелочей, даже если выходит на обычную прогулку или едет на собственный концерт, которые никогда не делит на большие и маленькие.

«Тысячу лет не была в «Турандоте». Выпорхнула на крыльях после прекрасно проведенного мероприятия, внезапно остановилась, почувствовав сильнейший аромат сирени. Не могла не сфотографироваться», — поделилась в Instagram вокалистка.

В кадре Валерия предстала в модном тренче в шотландскую клетку. Синий, красный и зеленый цвета, которые присутствуют в наряде, очень идут нежному образу певицы, на что и обратили внимание ее поклонники. В комментариях к посту они делают комплименты Валерии.

Смотрите также: