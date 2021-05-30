«По делам»: Ольга Бузова в легинсах и куртке из разбеленного денима отправилась на репетицию

Поющая телеведущая Ольга Бузова ведет очень насыщенную и активную жизнь. Еще накануне, в субботу, она выступала на музыкальном фесте в Волгограде, затем блистала на балу. А в это воскресенье звезда отметилась на репетиции. Ольга Бузова и ее команда готовит номер, с которым певица будет выступать на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Мероприятие состоится в ближайшую пятницу, 4 июня.

На репетицию Ольга Бузова отправилась в трендовом наряде. Звезда облачилась в легинсы и кроп-топ, поверх которого надела куртку оверсайз из разбеленного денима. Образ в стиле 90-х завершили белые кроссовки. В качестве украшения Ольга Бузова выбрала ожерелье из крупной цепи.

«По делам», — сообщила Ольга Бузова в сторис Instagram поклонникам.

Затем теледива показала несколько кадров с репетиции своего будущего номера, заявив, что публику ждет нечто грандиозное.

«Репетируем второй час номер к премии, — поделилась Ольга Бузова. – Номер готовится бомбезный. Завтра продолжим».

Смотрите также: