Акцент на размер: Валерия поддержала тренд на оверсайзный пиджак и массивные украшения

Исполнительница Валерия разместила на личной странице свежее фото. С помощью него она продемонстрировала свой новый фэшн-образ с крупными акцентами.

Жена продюсера Иосифа Пригожина надела базовую белую футболку с короткими рукавами, к ней певица добавила пиджак синих оттенков. Жакет с «мужского плеча» сочетал в себе цвет неба во время грозы, а также грязно-голубой оттенок. На ноги артистка надела светлые кроссовки на плоской подошве.

Валерия выбрала к изделию свободного кроя массивные золотые украшения. Цепь и серьги исполнительница скомбинировала с красной сумочкой на длинном ремешке. К слову, губы артистка тоже подвела красной помадой.

«Есть варианты подписи к фото? Моя версия: брейк-данс», — такое сообщение в комментариях под фото оставила знаменитость.

Отметим, что снимок получился очень живым. Валерия запечатлелась в движении. На фото присутствует эффект того, что певица обнимает кого-то. Взгляд Валерии тоже направлен на объект, которого не видно.

«Такое ощущение, что тот, кого вы обняли, был стерт с фотографии», «Когда притащила домой картошку по акции из «Пятерочки»», «Когда на автомате идешь, обнимая мужа, но он остался дома», — предложили свои забавные подписи поклонники Валерии.

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