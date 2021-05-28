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Воздушный зефир: Тарханова вслед за Маликовой поддержала тренд на платья в горох

Актриса выбрала светлый цвет наряда.

Воздушный зефир: Тарханова вслед за Маликовой поддержала тренд на платья в горох
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Гороховый принт — один из самых актуальных в этом сезоне. Модницы выбирают платья, блузы, юбки с таким рисунком, причем цветовая гамма — самая разная: от насыщенных ярких до спокойных нейтральных. Так, недавно Стеша Маликова предстала в красном платье в белый горох. Девушка увлекается дизайном одежды и сама разрабатывала фасон наряда.

А вот актриса Глафира Тарханова выбрала шелковое платье с открытыми плечами светлого оттенка. В нем она позировала на кадрах, которые разместила в Instagram.

«Как задорно и легко! Высший пилотаж! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тарханова успела реализовать себя не только в профессии — на ее счету десятки фильмов, — но и в личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фаддеевым, которому родила четырех сыновей.

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