Весенний шик: Лера Кудрявцева в платье в пол с рукавами-буфами скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева знакома публике, так как уже больше 20 лет работает на телевидении. Она является ведущей «Новой волны» и «Песни года». Также блондинка одно время встречалась с Сергеем Лазаревым, но потом они расстались. Телеведущая обрела счастье с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году она родила от него дочку Марию. Примечательно, что в том же году у нее появился внук Лев.

Недавно Лера отметила свой юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Однако даже друзья с трудом поверили, что это правда. Ведущая обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Более того, в знаменательный день она надела мини-платье, показав загорелые ноги. А вот 28 мая блондинка отправилась на съемки передачи «Звезды сошлись». Сначала она запечатлелась в розовом брючном костюме с Антоном Привольновым, а после работы похвасталась новым нарядом.

После эфира Кудрявцева покрасовалась на улице в струящемся платье в пол с нежным цветочным принтом и рукавами-буфами. Образ скрыл изъяны фигуры, а за счет каблуков она казалась выше. В руках звезда держала букет цветов.

Поклонники пришли в изумление от весеннего образа Леры. Многие одарили ее комплиментами. «Как тебе идет загар», Платье роскошное«, «Вам все к лицу», «Прям летом повеяло», «Красотка, и где твои 50?», «Просто бомбичсекий образ», «Дива дивная», Классное платье, как ни крути«, «Этот образ вам к лицу, прям еще стройнее и моложе», — стали писать пользователи Сети.

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