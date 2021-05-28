Изящной походкой: Пугачева отметилась в приталенном платье с воротником «Клодин» и босоножках

Алла Пугачева не скрывает, что любит наряжаться. В одном из интервью она возмутилась, что все указывают ей на возраст. Певица заверила, что продолжит показывать стройные ноги и хорошо выглядеть. В первую очередь она это делает ради своих детей Лизы и Гарри. Малышам всего по семь лет, но они очень смышленные и уже имеют свою армию поклонников. Родители любят проводить с ними время.

Обычно Алла Борисовна не часто появляется на публике. Однако этой весной она не упускает возможности увидеться с друзьями или побывать на празднике. На днях певица повеселилась на юбилее своей старшей дочки Кристины Орбакайте. На вечеринке она появилась в пышном платье пудрового цвета с цветочным узором. А теперь в одном из фан-аккаунтов звездной семьи появились кадры, на которых Примадонна в наряде похоже фасона дефилирует в замке.

Жена Максима Галкина была облачена в черное приталенное платье миди с белым воротником «Клодин», который стал популярен в последнее время. Также Пугачева дополнила образ песочным жакетом и босоножками на каблуке. Наряд подчеркнул ее стройные щиколотки.

Поклонники восхитились элегантным повседневным луком звезды. «Летящей походкой ты вышла из мая», «Очень хороша наша любимая Алла», «Прелесть!», «Всегда стильная», «Только моложе год от года», «Мне нравится все», «Ноги как у девочки», «Любоваться хочется», — стали писать подписчики.

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