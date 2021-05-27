«Из зарослей бамбука»: Чехова позировала в зефирно-розовом платье с актуальным принтом

Анфиса Чехова вновь отдыхает на Мальдивах. На этот раз на любимый курорт телеведущая поехала в компании сына Соломона. Моментами отдыха она, как всегда, делится со своими фанатами в Instagram. На побережье Индийского океана Анфиса позировала в зефирно-розовом платье с актуальным принтом.

«Как из зарослей бамбука вылезала кака-пука»… Так хотела начать я этот пост, но меня отговорили. Поэтому просто представлю вам наше новое зефирно-розовое платье в веточках бамбука», — написала Чехова.

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Напомним, недавно телеведущая объявила, что мечтает переехать жить в США. К слову, недавно она провела несколько дней в Майами, где также наслаждалась отдыхом.

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