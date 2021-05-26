«Выигрышно подсвечивает лицо»: Тарханова в мюлях позировала в актуальном жакете

Глафира Тарханова – многодетная мама и востребованная актриса. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых подбирала наряды к одной из своих ролей. Один из них, по словам эксперта портала Teleprogramma.pro, имиджмейкера Ларисы Тимиряевой, — это модный street-style образ с нотками стиля «городской шик».

«Нежное цветовое комбинирование в пастельных оттенках добавляют женственности и легкости Глафире. Но у нее слишком насыщенный цвет волос и глаз, поэтому нужна деталька насыщенного цвета, для гармонии, чтобы увязать голову и тело между собой. Это может быть сумка или легкий шейный платок, брошь или маникюр.

Также необходимо уравновесить верх и низ. Футболку лучше заменить легким топом в бельевом стиле или бра, чтобы было больше оголенного тела в зоне декольте, для гармонии с голыми щиколотками и стопами. И все. А если рассматривать вещи аутфита, то все модное: объемный жакет в мужском стиле нежно розового оттенка (объем и розовый — модные тренды), стильные летние брюки с завышенной талией песочного цвета, мюли с модным плетением и модным фигурным каблучком.

Нежно-розовый оттенок жакета очень выигрышно подсвечивает лицо Глафиры, так что жакетик точно нужно брать!» — сказала Тимиряева.