«Добавляют пару сантиметров роста»: модный эксперт разобрала образы Канделаки с черными колготками

Ежедневно телеведущая Тина Канделаки показывает подписчикам в Instagram свои модные луки. Практически каждый из них бизнесвумен дополняет черными колготками. Насколько они уместны при составлении того или иного лука, рассказала модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Стар. В первую очередь, она отметила, что Тины отменное чувство стиля.

«Колготки берем исключительно матовые. Дополнительный блеск на ногах полнит и совсем не актуален. Что же касается Тины, в ее случае колготки подобраны правильно. Вообще, считаю, это мастхэв на прохладное время года. Однотонные черные колготки вытягивают силуэт и добавляют вам пару сантиметров роста. Черные колготки настолько универсальны, что способны собрать воедино огромное количество образов. Обувь же может быть самая разнообразная: сапоги, лоферы, ботинки, туфли, даже босоножки, балетки, броги. Плохо смотрятся с кроссовками и сандалиями», — сказала Стар.

В двух недавних образах Тина показала, что сочетает черные колготки с яркими туфлями-лодочками. Анастасия отметила, что это удачное стилистическое решение.

«Тина дополнила образы бежевыми тренчами, которые, кстати, подойдут как на весну, так и на прохладное лето. Обратите внимание на длину ниже колена — самая актуальная в этом и последующих сезонах. Поэтому, если такого тренча нет, обязательно добавьте в свой список покупок», — заключила Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Смотрите также: