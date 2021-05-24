«Диссонанс образа»: Лопырева запечатлелась в яркий солнечный день в черных колготках

После многих месяцев жизни в Дубае Виктория Лопырева вернулась в Россию. Выходные блондинка провела в Санкт-Петербурге. На прогулке по городу она появилась в тотально черном образе: шорты, топ и черные колготки в сетку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-стилист Алена Кузьмина отметила, что в такую редкую солнечную погоду не целесообразно ходить во всем черном.

«У Виктории не совсем удачный образ. Черные колготки — это стопроцентная ассоциация с прохладным периодом, в ходе чего возникает диссонанс образа и того, что происходит вокруг. Сюда же можно отнести и грубые черные ботинки», — сказала Кузьмина.

Эксперт предложила свой вариант аутфита.

«Чтобы сделать образ более гармоничным и соответствующим текущему периоду, следует убрать колготки, заменить обувь на более летнюю, например, кроссовки или кеды, также к образу подойдут босоножки. Еще я бы посоветовала заменить лонгслив на футболку oversize в белом цвете и добавить аксессуары для завершения образа», — добавила Кузьмина.

Справка Teleprogramma.pro

Алена Кузьмина — персональный фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — 4 года.

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