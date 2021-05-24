«Семь дней до лета»: беременная Горбань вслед за Собчак поддержала тренд на тельняшки

Тельняшки вошли в десятку самых модных вещей женского гардероба в этом весенне-летнем сезоне. Тренд поддерживают и российские звезды. Ранее в одинаковые полосатые наряды облачились Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Теперь же их примеру последовала беременная Маша Горбань.

В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в тельняшке в черно-белую полоску. Образ дополнила беретом из экокожи цвета корицы и украшением в тон головному убору.

«Семь дней до лета», — подписала фото Горбань.

Напомним, зимой актриса вышла замуж за Кирилла Зоткина, с которым была в отношениях последнее время. Также у Марии есть дочь Стефания от предыдущего брака, которой в этом году исполнится семь лет.

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