«Цвет настроения – зеленый»: Рудковская позировала в мини-платье с воланами и объемными рукавами

Яна Рудковская — большой ценитель брендовой одежды. В ее гардеробе преобладают наряды Channel, Dior и других модных домов с мировым именем. Периодически блондинка поддерживает и российских дизайнеров, в частности Ульяну Сергиенко. Так на этот раз она позировала в зеленом мини-платье с романтичными воланами и объемными рукавами. Они в этом весенне-летнем сезоне остаются мегапопулярными. Образ Рудковская дополнила лаковой сумочкой в цвет платью и туфлями Amina Muaddi. Результатом фотосессии поделилась в своем инстаграме.

«Шикарная! Фото — супер! Как всегда, классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская с родными отдыхала на Мальдивах. Правда, самого маленького члена семьи — полугодовалого Арсения — решила оставить в Москве, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

Смотрите также: