И лицо без капли макияжа: Климова в оливковом трико с лампасами позировала с сыновьями в особняке

На одной из фанатских страничек Екатерины Климовой в Instagram появилось ее домашнее фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» запечатлелась с сыновьями от Игоря Петренко. Матвей и Корней учатся в Ломоносовской школе. Уже давно вся семья переехала жить за город. Климова отстроила роскошный особняк с мансардой, где у каждого есть своя комната. Всего у Климовой четверо детей, помимо мальчишек есть также дочки — 19-летняя Елизавета и пятилетняя Белла.

На домашнем снимке с сыновьями Климова предстала в простом оливковом трико с лампасами и черной майке. Образ актрисы дополнил небрежный пучок. При всем при этом многодетная мамочка не постеснялась показать лицо без капли макияжа. Экс-возлюбленная Гелы Месхи не скрывает, что всему искусственному и наклеенному она предпочитает естественность и природную красоту. Екатерина уютно уселась в большом кресле с Матвеем и Корнеем. Видно, что мальчишки очень любят свою маму.

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