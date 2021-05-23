«Застрять в счастливом моменте»: беременная Арзамасова поддержала тренд на платья плиссе

В конце прошлого года актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за олимпийского чемпиона Илью Авербуха. Некоторое время назад пара объявила о том, что ждет ребенка. «Папина дочка» с удовольствием делится с фанатами в Instagram снимками, на которых позирует с округлившимся животиком. На этот раз Лиза выбрала легкое платье в клетку с трендовой в этом сезоне юбкой плиссе.

«Хотелось пропитаться этим солнцем и свежим майским воздухом, и запахом сирени, застрять в счастливом моменте. И думается: как просто быть счастливым. Вот точно: хочешь быть счастливым — будь!» — написала Арзамасова.

Напомним, популярность Лизе принесла роль в сериале «Папины дочки», в котором она впервые появилась в 12-летнем возрасте. Ее коллегами по съемочной площадке были Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие.

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