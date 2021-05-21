Актуальный горох: Стеша Маликова выбрала платье с трендовым принтом

Наряды в горох – на пике популярности в этом сезоне.

Дизайнеры в один голос утверждают, что горох – самый популярный принт этого сезона. Платья, юбки, комбинезоны, блузы и брюки. Выбор у модниц – огромный. Дочь Дмитрия Маликова – Стеша выбрала трендовое платье красного цвета.

Приталенный фасон наряда позволил девушке блеснуть стройной фигурой, а яркий цвет подчеркнул насыщенный загар. Его она не так давно получила на Мальдивах. Образ Стеша завершила ботинками на грубой подошве и заколкой в виде бабочки в тон платью.

Напомним, в феврале Маликова отметила свое 21-летие. Она является студенткой факультета международной журналистики МГИМО, также успевает строить карьеру. В прошлом году дочь популярного музыканта снялась в клипе Мота.

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