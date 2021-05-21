Крошка в тренде: пятилетняя дочка Екатерины Климовой предстала в юбке из органзы, белых кроссовках и худи

Актриса Екатерина Климова – мама четверых детей. 42-летняя звезда театра и кино чудесным образом совмещает воспитание наследников и успешную карьеру, являясь одной из самых востребованных актрис.

Несмотря на занятость, Екатерина Климова успевает принимать активное участие в жизни детей и следить за тем, чтобы те гармонично развивались.

Так, младшая дочка Климовой от брака с Гелой Месхи, пятилетняя Белла, прекрасно читает стихи наизусть и посещает студию «Непоседы», где развивается творчески.

Вероятно, перед одним из выступлений Беллы Екатерина Климова и запечатлела дочку, а снимок затем разместила в сторис Instagram. В кадре Белла предстала с подружкой.

Обе девочки одеты по моде. На них белые юбки-пачки из органзы, белые кроссовки и такого же цвета худи.

Юные модницы, судя по всему, знают, что прекрасно выглядят, и с удовольствием позируют на камеру.

Поклонники отмечают, что наследница Екатерины Климовой, Белла, растет очаровательной девочкой, унаследовавшей красоту от своей потрясающей звездной мамы.

Смотрите также: