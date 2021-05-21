Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео

«Могу себе это позволить»: Ольга Бузова в шортиках из денима, кроп-топе и мужской рубашке покрасовалась на яхте

Звезда решила провести время вдали от всех.

«Могу себе это позволить»: Ольга Бузова в шортиках из денима, кроп-топе и мужской рубашке покрасовалась на яхте
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющая телеведущая Ольга Бузова эти дни проводит в Беларуси, где ей оказан шикарный прием. Звезда поселилась на вилле, а затем отправилась на прогулку по озеру на арендованной яхте.

Для отдыха Ольга Бузова облачилась в шортики из денима, кроп-топе, рубашку оверсайз в мужском стиле, в которой выглядела невероятно женственно.

«Так круто, вообще, кайф», — поделилась Ольга Бузова с поклонниками в сторис Instagram.

Она показала живописные виды, синие воды озера и, конечно же, себя.

Ольга Бузова предстала на яхте
Ольга Бузова предстала на яхте. Фото: instagram.com/buzova86/

«Я не купалась, потому что ветер холодный. И вода здесь тоже холодная. Берегу себя, потому что в Белоруссии, и не только в Белоруссии у меня много планов, работы. Но вчера я решила провести время вдали от всех. Могу себе это позволить. Могу позволить делать то, что я хочу. И буду», — сказала Бузова.

В Беларуси звезда находится по работе. Не так давно она сообщила, что стала наставницей первого сезона шоу «Х-фактор», которое будет идти по Белорусскому телевидению. Ольга Бузова очень рада, что ей доверили столь ответственную роль.

Смотрите также:

Тэги

модный образОльга Бузова