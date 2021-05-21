Открытые плечи и объемные рукава: Пересильд позировала в эффектном комбинезоне

Недавно стало известно, что актриса Юлия Пересильд полетит в космос. Именно ее утвердили на главную роль в картине режиссера Клима Шипенко «Вызов», съемки которой пройдут на МКС. О подробностях проекта главные действующие лица поговорят в выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале.

В студии шоу Пересильд появилась в эффектном комбинезоне с открытыми плечами и объемными рукавами, которые в этом сезоне очень популярны среди модниц. Образ дополнила туфлями-лодочками на шпильке цвета хаки.

больше по теме Юлия Пересильд и Клим Шипенко приступают к тренировкам перед полетом в космос Актриса и режиссер будут находиться в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Напомним, предыдущей работой Юлии был сериал «Угрюм-река», в котором она сыграла одну из главных ролей — Анфисы Козыревой. Как признавалась актриса после его премьеры, оскорбления в ее адрес продолжали сыпаться еще очень долго.

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