«Я буду мигрировать»: Вера Брежнева предстала в кипенно-белом брючном костюме оверсайз и черной водолазке

Вера Брежнева не только известная певица, но и общественный деятель. Звезда побывала в Санкт-Петербурге, где стала участницей благотворительного обеда. Мероприятие проходило на теплоходе, курсировавшем по Неве.

В сторис Instagram Веры Брежневой появилось видео, на котором она обращается к собравшимся на благотворительной акции.

«Я буду мигрировать потихонечку, постараюсь со всем вами поговорить, если мы успеем это сделать за наше время короткое», — с улыбкой сказала Вера Брежнева.

На мероприятии звезда предстала в кипенно-белом брючном костюме оверсайз, сочетав его с черной водолазкой и такими же босоножками. В качестве украшения Вера Брежнева выбрала длинную цепочку, надев ее поверх водолазки.

Выглядела звезда очень стильно, утонченно и женственно.

«Сегодня в Петербурге была на очень красивом обеде, собрали деньги на очень хорошее дело», — рассказала Вера Брежнева в Instagram.

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