«Идеальный дуэт модных трендов»: Елена Николаева позировала в ультрамодной блузе

Каждое буднее утро телеведущая Елена Николаева появляется в студии в новом наряде. Чаще всего, по понятным причинам, в основе ее аутфитов лежит деловой стиль, который дополнен модными тенденциями. На этот раз блондинка вышла в эфир укороченных широких брюках и прозрачной блузе с топом. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что такая блуза является ультрамодной.

«Она объединила в себе сразу два тренда: прозрачность и объемные рукава, а также микро тренд – звезды. Форма звезд в украшениях и принте вошла в моду еще в прошлом сезоне и уверенно держит позиции. Топ в бельевом стиле добавил модного градуса образу. Хочу обратить внимание на идеальный дуэт двух самых модных трендов: прозрачность и бельевой стиль – это идеальный союз», — сказала Тимиряева.

Также эксперт отметила, что весь аутфит Елены выстроен гармонично.

«Открытые щиколотки в сочетании с нюдовыми остроносыми лодочками на высокой шпильке визуально удлиняют ноги и вытягивают силуэт, добавляя тем самым стройности и легкости, которая перекликается с легкостью верха воздушной блузки. Удлинить ноги помогла также высокая посадка брюк. Все элегантно, изысканно в гармонии с нежной красивой внешностью с умеренным макияжем, прической и светлыми волосами. Единственное, что хочу отметить, что лидирующее место среди брюк занимают длинные и более свободные, но в данном образе играет роль гармония и брюки ее поддерживают», — добавила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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