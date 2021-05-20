Подчеркнула фигуру: Кейт Миддлтон вышла в свет в красном платье с принтом «гусиная лапка»

С тех пор как Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма в 2011 году, она практически мгновенно приобрела статус самой главной модницы Великобритании. Что бы ни надела герцогиня Кембриджская для любого своего выхода за пределы Кенсингтонского дворца, это все сразу стараются раскупить подражатели ее стиля.

На этот раз Кейт посетила Лондонский музей Виктории и Альберта. Она выбрала красное платье по фигуре с принтом «гусиная лапка». Примечательно, что низ наряда от дизайнера Александры Рич, выполнен в виде актуальной в этом сезоне юбки плиссе. Образ герцогиня дополнила сережками в виде переплетенных колец за 17 фунтов стерлингов (около 1800 рублей). Об это пишет The Independent.

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Стоит отметить, что это не первый раз, когда Кейт выбирает наряды лондонского дизайнера Александры Рич. В ее платьях герцогиня уже появлялась в 2019 году.

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