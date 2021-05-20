«Прекрасный вечер»: Орбакайте показала, с чем можно сочетать удлиненные шорты

Кристина Орбакайте с семьей живет в США, но сейчас проводит время в Москве. Накануне она с мужем Михаилом Земцовым побывала на модном показе, а теперь заглянула в студию радиостанции «Авторадио», где спела свои хиты в прямом эфире и пообщалась с ди-джеями. Снимками с мероприятия поделилась в своем инстаграме.

«Прекрасный вечер в гостях у «МурзилкиLive». От души пообщались и попели», — сказала Орбакайте.

Артистка позировала в черном наряде — она выбрала жакет и шорты до колен. Образ дополнила белой футболкой с принтом и туфлями-лодочками.

«Прекрасная! Красавица какая! Красотка! Хорошо выглядите!» — писали пользователи Сети.

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