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С эффектом стройности: Собчак в струящихся слаксах и остроносых лодочках подчеркнула тонкие щиколотки

Жена театрального режиссера Константина Богомолова отдала предпочтение женственному и вместе с тем элегантному луку.

С эффектом стройности: Собчак в струящихся слаксах и остроносых лодочках подчеркнула тонкие щиколотки
Ксения Собчак. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак в личном профиле Instagram поделилась свежим отпускным снимком, продемонстрировав поклонникам свой нетривиальный летний аутфит. Изюминкой образа стали струящиеся слаксы с принтом в виде белых капелек на черном фоне. Модель брюк с высокой посадкой не только помогла телеведущей подчеркнуть изящную талию, но и сделать акцент на тонких щиколотках. Свой аутфит блондинка дополнила черным топом и сорочкой с мужского плеча. Яркой деталью стали белоснежные остроносые туфли-лодочки на шпильке.

Телеведущая Ксения Собчак
Ксения Собчак в струящихся брюках с принтом в виде капелек подчеркнула стройную талию. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

Удачный фасон брюк с эффектном стройности помог теледиве скорректировать фигуру. Одежда с высокой посадкой, будь то юбки, шорты или джинсы, визуально делают талию тоньше. С помощью правильно подобранной длины Ксения, ко всему прочему, также прибавила себе роста. Модные эксперты, среди которых и стилист Ольга Линцова, говорили о том, что брюки с завышенной талией настоящая находка для модниц, они остаются в топе уже вторую весну. Об этом имиджмейкер напоминала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Впрочем, обратить внимание стоит также и на брюки-палаццо, кюлоты и джоггеры.

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