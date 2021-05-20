С эффектом стройности: Собчак в струящихся слаксах и остроносых лодочках подчеркнула тонкие щиколотки

Ксения Собчак в личном профиле Instagram поделилась свежим отпускным снимком, продемонстрировав поклонникам свой нетривиальный летний аутфит. Изюминкой образа стали струящиеся слаксы с принтом в виде белых капелек на черном фоне. Модель брюк с высокой посадкой не только помогла телеведущей подчеркнуть изящную талию, но и сделать акцент на тонких щиколотках. Свой аутфит блондинка дополнила черным топом и сорочкой с мужского плеча. Яркой деталью стали белоснежные остроносые туфли-лодочки на шпильке.

Удачный фасон брюк с эффектном стройности помог теледиве скорректировать фигуру. Одежда с высокой посадкой, будь то юбки, шорты или джинсы, визуально делают талию тоньше. С помощью правильно подобранной длины Ксения, ко всему прочему, также прибавила себе роста. Модные эксперты, среди которых и стилист Ольга Линцова, говорили о том, что брюки с завышенной талией настоящая находка для модниц, они остаются в топе уже вторую весну. Об этом имиджмейкер напоминала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Впрочем, обратить внимание стоит также и на брюки-палаццо, кюлоты и джоггеры.

Смотрите также: