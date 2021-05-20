«Одета как обычная женщина»: 65-летняя Долина в этнических штанах допустила модную ошибку

На одном из мероприятий Лариса Долина позировала в компании Аниты Цой. Сайт Teleprogramma.pro обратился за компетентным комментарием к стилисту Элле Маковей, которая дала свою оценку нетривиальному аутфиту джазовой исполнительницы. Ранее историк моды Александр Васильев любовался похорошевшей артисткой, говоря о том, что Лариса Александровна заметно постройнела. Да и сама певица в беседе с Анитой Цой уточнила, что благодаря правильному питанию вернулась к параметрам 25-летней давности. Сейчас ее весы показывают не больше 55 килограммов.

На снимке Долина позировала в простой футболке оверсайз, брюках с фантазийным принтом и ботинках, которые, как говорит стилист, подходят подо все и поэтому так любимы нашими соотечественницами. Маковей не стала скрывать, что джазовая певица допустила «модный ляп», одевшись никак звезда, а как обычная женщина.

«Мы, зрители, привыкли видеть Ларису Александровну блистательной, в профессионально продуманном сценическом образе. Возможно поэтому, глядя на это фото возникает некий диссонанс. Певица одета как обычная среднестатистическая женщина: черная пара обуви, такая любимая россиянками (подо все), однотонный атласный топ с вырезом-лодочкой и немного странные в этом комплекте брюки с цветочным принтом. Возможно, в компании других, более современных вещей эти брюки смогли бы стать основой аутфита в стиле «бохо». Но, к сожалению, не в этот раз», — критично отметила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер.

Высшее образование: прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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