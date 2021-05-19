Мамина модница: Саша Артемова нарядила дочку в куртку из белого денима и модную панаму для прогулки

Экс-участница «Дома-2» тщательно продумывает не только свои образы, но и наследницу одевает очень стильно.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова души не чает в своей полуторагодовалой дочке. Молодая мама не показывает лица девочки и до сих пор не озвучила ее имя. Зато Саша часто демонстрирует на фото в Instagram, как стильно она наряжает маленькую наследницу. Дочка Саши и ее пока еще мужа Жени Кузина растет настоящей модницей.

Для прогулки в теплую майскую погоду Артемова нарядила малышку в стильную курточку из белого денима, модную панамку, белые гольфики, а босоножки подобрала для дочери в тон своим шортам – пряжки на обуви цвета весенней травы. Кстати, у Саши, как и у дочери – тоже белый верх. Словом, чувствуется, что молодая мамочка продумывает образы для себя и дочери, даже когда идет на обычную прогулку.

В публикации Саша Артемова подняла тему детской жадности. Экс-участницу задело, что ее дочери одна из девочек на площадке не дала потрогать свой самокат.

«Как относитесь к тому, когда вашими игрушками играют другие дети? Разрешаете давать свои игрушки? – спросила Саша у подписчиц. — Вот нам девочка лет 4 — 5-ти конкретно зажала самокат потрогать. Видимо мама сказала: «Никому не давай, сломают». Причем толкать начала мою девочку».

Подписчики Артемовой не поняли сути ее претензий. Многие считают, что дети имеют право не давать никому свои вещи. Ведь самой Саше вряд ли понравится, если кто-то чужой заберет у нее, скажем, приглянувшуюся кофточку.

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