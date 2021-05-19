Просто хороша: Кети Топурия в силуэтном мини-платье цвета Барби подчеркнула загорелые ноги

Кети Топурия является одной из самых стильных певицы. Многие модельеры восхищаются вкусом солистки «А’Студио». Как известно, в прошлом году она вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Белое платье она надела, когда уже была беременна. В январе 2021 года артистка родила сына Адама. Теперь она мама двоих детей, так как от прошлых отношений у нее также есть дочка Оливия. После родов певица быстро вернулась в форму и теперь вновь выступает на сцене.

Лишь недавно Топурия вернулась из отпуска. Несколько недель она провела на Мальдивах. Теперь девушка постепенно возвращается в прежний ритм жизни. 19 мая она запечатлелась в автомобиле. Певица отправилась на съемки. При этом она позировала в силуэтном платье-майке цвета Барби. Яркий наряд подчеркнул не только ее загорелые ноги, но и пышный бюст. Кети дополнила лук солнцезащитными очками.

Оказалось, что девушка направлялась на съемки шоу «Двое на миллион». Она увиделась с Ольгой Серябкиной, которая стала ее напарницей. Перед тем, как выйти в студию, Топурия также надела черный жакет, а визажист поправил ей макияж.

«Надеюсь, что мы ответим хоть на один вопрос. Но будет весело», — заявила звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Хороша», «Какова красота», «Как вам идет», «Загорелая пантера», «Фигура у вас бомбичная», «Когда идеально выглядишь», «На вас хочется смотреть», «Просто красотка», «Кети, вы прекрасны», — стали писать подписчики. Серябкина в свою очередь выбрала белоснежное платье-жакет и босоножки на завязках.

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