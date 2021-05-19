«Брюки здесь нужны горчичного или оливкового цветов»: стилист указала на модный промах Подольской

Популярная вокалистка Наталья Подольская и ее сестра-близнец Юлиана в канун своего одного на двоих дня рождения уехали в Санкт-Петербург. Две счастливые мамочки делегировали заботы о своих детях, а у каждой их по паре, мужьям и помощникам, и устроили себе великолепное турне по одному из самых красивых городов мира.

Наталья и Юлиана наслаждаются прогулками по Санкт-Петербургу, шикарной погодой, которая сейчас там стоит и не забывают демонстрировать модные образы.

Для поездки в Петергоф Наталья Подольская облачилась в наряд приглушенного оттенка, которые она очень любит. Вероятно, яркости ей хватает на сцене, а в жизни певица предпочитает нейтральные цвета. На Наталье футболка разбеленно-голубого цвета и светло-бежевые брюки. Модный эксперт Teleprogramma.pro Екатерина Клинова считает, что образу Натальи Подольской не хватает контраста. Стилист также посоветовала, с чем лучше сочетать брюки и футболку подобных оттенков.

«Образ Натальи Подольской в целом модный, трендовый. Однако здесь эффектнее бы смотрелись брюки более насыщенного оттенка — ближе к цвету волос или глаз певицы. Например, горчичного или оливкового цвета подошли бы лучше. Или же такие брюки лучше комплектовать с футболкой с более контрастным принтом. А вот по поводу кроссовок вопросов нет. Они в образе очень уместны», — отметила Екатерина Клинова в беседе с Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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