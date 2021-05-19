«Двое из ларца»: Лариса Долина и ее дочь предстали в одинаковых нарядах цвета спелой брусники

Известная певица и педагог Лариса Долина всегда была в теплых отношениях со своей единственной дочерью Линой. Звезда и ее наследница очень дружны, часто вместе выходят в свет.

В эту среду, 19 мая, у Лины день рождения. Ее знаменитая мама – в числе почетных гостей, как человек, имеющий самое непосредственное отношение к этому прекрасному празднику.

Лариса Долина поделилась в Instagram фото, на котором предстала с дочкой перед началом торжества. Примечательно, что дива и ее наследница решили выбрать наряды одинакового тона и кроя. На дамах одежды оверсайз цвета спелой брусники, который очень идет блондинкам.

«Едем отмечать Линуськин день рождения! Двое из ларца, одинаковых с лица!» — подписала кадр Лариса Долина.

Первыми на пост откликнулись звездные подруги знаменитой вокалистки.

«С днем рождения Лину и вас! Здоровья, всех благ и радостного настроения каждый день!» — написала Марина Кравец. «С вашим днем, девочки!» — поздравила певица Валерия.

Лариса Долина от души поблагодарила всех, кто сказал теплые слова в адрес ее дочери.

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